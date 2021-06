Die Stadt will das Areal am ehemaligen Güterbahnhof von Dreck und Unrat befreien. Dafür setzt sie auf die Hilfe von Anwohnern.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten liegt das Areal des ehemaligen Pirmasenser Güterbahnhofs brach. Mit der Stilllegung im Jahr 1999 ist das knapp 17 Hektar große Betriebsgelände der Deutschen Bahn laut Stadt in einen Dornröschenschlaf gefallen. Längst habe sich die Natur große Teile der weitläufigen Anlage mit Laderampen, Stückguthallen und Abstellgleisen zurückerobert. Unvernünftige Zeitgenossen nutzten aber leider regelmäßig die Abgeschiedenheit im Blümeltal aus, um hier illegal ihren Müll zu entsorgen.

Jetzt sagen Anwohner in einer gemeinsamen Aktion mit der Verwaltungsspitze und Vertretern der Deutschen Bahn AG dem Müll den Kampf an. Mit Unterstützung des Jugendstadtrates Mitarbeitern des Wirtschafts- und Servicebetriebs (WSP) findet am morgigen Samstag ein „Dreck-weg-Tag“ statt.

Bürger, die sich ebenfalls bei der Aktion aktiv einbringen möchten, sind zur Teilnahme herzlich eingeladen. Handschuhe, Zangen und Mülltüten werden zur Verfügung gestellt. Treffpunkt ist laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung um 9 Uhr am Kiebitzmarkt Meyer, Blümeltalstraße 32.