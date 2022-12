Der Advent ist eine Zeit der Besinnung aufs Wesentliche, dieses Jahr noch mehr als je zuvor. Die RHEINPFALZ hat Sportler aus der Region nach ihren Wünschen gefragt. Heute: Aline Kriebel, Trainerin des Deutschen Gruppenmeisters in der Rhythmischen Sportgymnastik, TV Dahn.

Die 30-jährige Dahnerin will 2023 die „Freude am Sport“ in den Mittelpunkt rücken. „Mir ist bewusst geworden, dass durch hohen Leistungsdruck der Spaß in den Hintergrund tritt. Es gilt, mit positiver Methodik weiterzukommen“, sagt die Erfolgstrainerin.

Die Versicherungskauffrau hat mit den Sportgymnastinnen des TV Dahn wieder große Ziele. Nachdem die Gruppe aus dem Wasgau zweimal hintereinander die deutsche Meisterschaft gewonnen hat, hofft Kriebel erneut auf eine Spitzenplatzierung bei der DM, die als Teil der Finals Anfang Juli in Düsseldorf ausgetragen wird. Nach dem Aufhören von Lea Müller und Elisabeth Wittwer gelte es, „zwei neue Mädels in die Gruppe zu integrieren“.

Kein Bundesliga-Heimkampf

Gastgeber eines Bundesliga-Wettkampfs wird der TV Dahn 2023 nicht sein. Die Pfalzmeisterschaften richtet der Verein im neuen Jahr aus, mehr aber nicht.

Ihr privat „wichtigster Wunsch“ sei Gesundheit für sie selbst, ihre Freunde und ihre Familie. Kriebel: „Bei allen anderen Dingen kann ich darauf einwirken.“