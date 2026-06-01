Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag versucht, in einen Supermarkt in der Pirmasenser Waisenhausstraße einzubrechen. Kurz nach Mitternacht löste die Alarmanlage aus, worauf die Täter offenbar von ihrem Vorhaben abließen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Es entstand nur Sachschaden, dessen Höhe noch unklar ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Waisenhausstraße gesehen haben, sollen sich melden.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei Pirmasens unter Telefon 0631 369-15199 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de entgegen.