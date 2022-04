Eine musikalische Hommage an Udo Jürgens ist am Montag, 2. Mai, in der Pirmasenser Festhalle zu erleben. Christian Mädler, Gudrun Schade und Band nehmen das Publikum mit auf eine Reise durch ein bewegtes Künstlerleben, gespickt mit unvergesslichen Liedern und biografischen Impressionen, kündigt die Stadt Pirmasens den um 20 Uhr beginnenden Showabend an.

Udo Jürgens war schon zu Lebzeiten eine Legende. Der Musiker und leidenschaftliche Entertainer bewegte sich durch die Welt des deutschsprachigen Schlagers mit Anleihen beim französischen Chanson, bei Jazz und Rock und hielt stets Sicherheitsabstand zum Schunkellied und Gassenhauer. Die künstlerischen Erfolge von Udo Jürgens stehen für sich: Über 105 Millionen verkaufter Tonträger, mehr als Tausend komponierte Lieder, über 50 veröffentlichte Alben und eine länger als sechs Jahrzehnte fortdauernde Karriere.

25 Hits im Programm

Christian Mädler aus Norddeutschland und Musicalsängerin Gudrun Schade kommen mit einer vierköpfigen Band nach Pirmasens und wollen gut 25 unvergessene Jürgens-Lieder vortragen, darunter „Griechischer Wein“, „Ein ehrenwertes Haus“, „Mercie Chérie“, „Der Teufel hat den Schnaps gemacht“ oder „Immer wieder geht die Sonne auf“.

Eintrittskarten (inklusive Garderobengebühr) gibt es zum Preis zwischen 15 und 25 Euro, ermäßigt zwischen 7,50 und 12,50 Euro, im Vorverkauf beim Kulturamt im Rathaus, Telefon: 06331/842352; E-Mail: kartenverkauf@pirmasens.de