Am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, wurde ein 35-jähriger Pirmasenser im Wasgau-Markt auf der Husterhöhe beim Ladendiebstahl erwischt. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, riefen die Mitarbeiter die Polizei. Die Beamten stellten die Personalien des Diebs fest. Neben dem Diebesgut im Wert von 16 Euro fanden die Polizisten ein Tütchen mit Amphetaminen bei dem 35-Jährigen.

Neben einer Anzeige wegen des Diebstahles erwartet den Mann nun auch noch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, informiert die Pirmasenser Polizei. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Der Mann darf den Markt für die kommenden zwei Jahre nicht betreten.