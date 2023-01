Daniel Hanslik ist derzeit ein Pechvogel beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Der offensive Mittelfeldspieler wird nicht mehr ins Trainingslager nach Belek kommen. Hanslik (26) ist an einem hartnäckigen grippalen Infekt erkrankt und die Entzündungswerte deshalb weiter hoch. Daher wird er sich in der Pfalz auskurieren. Weil es im Trainingslager auch Aaron Opoku (grippaler Infekt) erwischt hat, flogen nun Lucas Leibrock und Mika Haas nach Belek. Sie kamen in der Nacht an. Die beiden U19-Spieler des FCK schnupperten schon im Testspiel gegen Wehen Wiesbaden Mitte Dezember Profiluft. Leibrock, ein Pirmasenser Junge, erzielte bei der U19 in 22 Saisonspielen 13 Tore. „Die jungen Spieler der U19 haben keinen Qualitätsunterschied erkennen lassen. Sie haben mutig und agil agiert“, lobte FCK-Trainer Dirk Schuster den Auftritt der Talente gegen Wehen Wiesbaden. Mutig und agil soll das Duo nun auch im Trainingslager auftreten.