Zwei junge Männer sind am Sonntag in der Pirmasenser Stadtmitte überfallen und ausgeraubt worden. Gegen 17.30 sind die beiden Männer im Alter von 29 und 34 Jahren mit dem Bus am Bahnhof angekommen und waren laut Polizei gerade auf dem Weg in die Stadtmitte, als sie auf einer Grünfläche in der Turnstraße von zwei Tätern ausgeraubt wurden. Die beiden Täter sollen laut Zeugenaussagen dunkelhäutig, einer circa 1,80 Meter, der zweite 1,65 Meter groß gewesen sein. Sie trugen einen Mund-Nasenschutz oder einen Schlauchschal.

Die beiden Opfer gaben an, gegen eine Wand gedrückt und mit einem Messer bedroht worden zu sein. Dann wurden sie gezielt nach ihren Geldbeuteln durchsucht. Geraubt wurden beide Reisepässe und insgesamt 600 Euro. Die Opfer mussten sich auf den Boden legen und die Täter flüchteten „bergauf“, wohl in Richtung Zweibrücker Straße. Die Verständigung erfolgte mittels Gesten, sodass keine Aussage über die Sprache getroffen werden konnte.

Zeugen, die Beobachtungen zum Raubüberfall gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Pirmasens zu melden unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.