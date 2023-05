Auf gleich zwei Geldautomaten hatten es noch unbekannte Täter am frühen Donnerstagmorgen in Bad Dürkheim abgesehen. Zwischen 2.57 Uhr und 2.59 Uhr sprengten sie laut Polizei die Automaten der VR Bank und der Sparkasse in der Bruchstraße. Nach den Tätern werde gefahndet. Ob sie Geld erbeuteten, stehe noch nicht fest. Auch der entstandene Sachschaden sei noch nicht bekannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de.