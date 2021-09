Ein Paketbote wird beschuldigt, das Briefgeheimnis verletzt zu haben. Am Mittwochabend hatte eine Zeugin sich bei der Polizei in Lauterecken gemeldet. Sie berichtete von einem Auslieferungsfahrer, den sie beim Öffnen von Paketen beobachtet habe. Die Beamten kontrollierten den 25-Jährigen und fanden in seinem Fahrzeug mehrere geöffnete Warenlieferungen. Sie wurden sichergestellt. Der Arbeitgeber des Paketboten ist informiert. Weitere Ermittlungen laufen.