Beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern entspannt sich die personelle Lage immer mehr. Weitere zuletzt erkrankte Profis sind nun ins Training zurückgekehrt. Kapitän Jean Zimmer (27), Innenverteidiger Kevin Kraus (29) sowie die Torhüter Matheo Raab (22) und Lorenz Otto (20) sind wieder am Ball. Das nächste Spiel steht für die Roten Teufel an diesem Samstag (14 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) gegen Viktoria Köln an.