Jean Zimmer hat den Trainingsauftakt des 1. FC Kaiserslautern am Donnerstag verpasst. Aufgrund eines grippalen Infekts fehlte der 28 Jahre alte Kapitän sowohl beim Laktaktest am Morgen als auch bei der öffentlich im Fritz-Walter-Stadion ausgetragenen Premiereneinheit am Nachmittag. Mit dabei war hingegen Lucas Röser. Der Stürmer wird bei den Roten Teufel zwar keinen neuen Vertrag erhalten, er darf sich bis zum 30. Juni aber in Kaiserslautern fithalten.