Weil er seinen Schäferhund im Zug mehrfach getreten und geschlagen hatte, darf nun ein 26-jähriger Mann keine Tiere mehr halten oder betreuen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 9. Juni, wie die Bundespolizei mitteilte. An diesem Freitag meldete sich eine Zeugin am Mainzer Hauptbahnhof bei der Polizei, die im Zug beobachtet hatte, wie der Mann seinen Hund namens Butz misshandelte. Es stellte sich heraus, dass der Hundehalter schon mehrfach wegen Tierquälerei beim Veterinäramt gemeldet worden war. Dank der Zeugin wird Butz vor weiteren Misshandlungen von dem Mann aus Ulm geschützt sein. Ein Gutachten des Amtstierarztes führte dazu, dass gegen den 26-Jährigen ein Tierhalte- und Betreuungsverbot erlassen wurde. Butz wurde ins Tierheim nach Mainz gebracht und sucht nun eine neues Herrchen oder Frauchen.