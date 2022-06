Im Frankenthaler Prozess um den Horror-Unfall eines Jaguar-Fahrers im Kreis Bad Dürkheim hat am Donnerstag ein Augenzeuge berichtet, was er von dem für drei Menschen tödlichen Aufprall gesehen hat. Demnach fuhr dieser Beobachter am 19. September 2020 auf einer gewundenen Kreisstraße in Richtung Weisenheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim) und hatte gerade von einer Anhöhe aus einen guten Blick auf die weitere Strecke, auf der er in einiger Entfernung vor sich einen schwarzen Mitsubishi erspähte.

Jaguar in der Gegenrichtung

Zugleich sah er einen weißen Jaguar, der in der Gegenrichtung um eine Kurve schießt, dabei aus der Spur kommt und den Kleinwagen „abräumt wie eine Kegelbahn“. Gutachter haben mittlerweile herausgefunden: Der Fahrer des 381-PS-Boliden hatte sein Auto auf Geschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern in der Stunde beschleunigt, auf den Mitsubishi ist er mit etwa Tempo 120 aufgeprallt. Seit Dienstag muss sich der 29-Jährige daher vor Gericht verantworten. Zum ausführlichen Bericht über den zweiten Verhandlungstag geht es hier.