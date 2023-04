Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass er einen schlimmen Unfall verschuldet und so drei Menschen getötet hat, hat ein junger Jaguar-Fahrer am Dienstag vor Frankenthaler Richtern gestanden. Doch er bestreitet, ein illegales Rennen gegen die Uhr gefahren zu sein. Also will er auch nicht als Autonarr und Raser dastehen. Kritische Fragen lassen die Fassade aber schnell bröckeln.

Den weißen Jaguar haben die zwei jungen Pärchen aus Grünstadt schon bemerkt, weil ihn sein Fahrer an jenem Samstag so unübersehbar vor dem Eingang des Weinguts in Weisenheim am Berg