Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) rechnet im laufenden Jahr mit einem deutlichen stärkeren Wachstum der weltgrößten Volkswirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt der USA soll um 6,5 Prozent wachsen, wie am Mittwoch aus einer neuen Prognose der Zentralbank hervorging. In der vorigen Prognose vom Dezember war die Notenbank noch von einem Wachstum der Wirtschaftsleistung von 4,2 Prozent ausgegangen. Die Notenbank rechnet nun auch mit einer Inflationsrate von 2,4 Prozent, deutlich höher als die noch im Dezember angenommenen 1,8 Prozent. Trotzdem ist der Prognose zufolge bis einschließlich 2023 nicht mit einer Erhöhung des Leitzinses zu rechnen. Er verharrt aktuell bei 0,0 bis 0,25 Prozent. Wertpapierkäufe in Höhe von rund 120 Milliarden US-Dollar im Monat zur Stützung der Konjunktur laufen weiter.