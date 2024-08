Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt vor einer bestimmten Sorte vom Gummibärchen. Die kleinen Tüten mit dem Namen „Muscimol Gummies“ seien alles andere als ungefährlich. Die Gummibärchen enthalten den Inhaltsstoff Muscimol, das psychotrope Alkaloid des Fliegenpilzes.

Muscimol ist laut der Behörde ein psychoaktiver Stoff, der tiefgreifend die Psyche beeinflusst und auch zu Vergiftungserscheinungen führen kann. Etwa zwei Stunden nach Einnahme könne es bei Überdosierung von Muscimol zu Psychosen und eventuell zum Kreislaufversagen kommen. Todesfälle seien selten und betreffen vorwiegend Kleinkinder, ältere Personen und chronisch Kranke. Die Gummibärchen sind laut dem Verbraucherschutz gesundheitsschädlich und insbesondere eine Gefahr für alle, die sie unbewusst konsumieren, da das Produkt mit normalen Süßigkeiten verwechselt werden kann.

Die „Süßigkeit“ wird in Tschechien hergestellt, in Deutschland wird es von einer Firma in Berlin vertrieben. Die Rausch-Gummibärchen sind ausschließlich über das Internet erhältlich. In einer Packung sind jeweils zwei Gummibärchen enthalten. Auf der Verpackung gibt es zwar deutliche Hinweise auf Fliegenpilze und einen „18+“-Aufdruck, besonders Kinder könnten die Gummibärchen aber unter Umständen von anderen nicht unterscheiden.