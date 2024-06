Wegen Dauerregens im südöstlichen Rheineinzugsgebiet wird in den kommenden Tagen ein Anstieg der Rhein-Pegelstände erwartet.

Mainz/Karlsruhe (dpa) - Aufgrund starker und anhaltender Regenfälle gehen Experten in den kommenden Tagen von deutlich ansteigenden Wasserständen des Rheins aus. Am Pegel Maxau in Karlsruhe wird die Meldehöhe von 700 Zentimetern voraussichtlich am Samstagmorgen überschritten, mit weiterem Anstieg bis Sonntag, wie die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz am Freitag mitteilte. Bis Sonntagabend sei ein weiterer Anstieg im Bereich eines zehnjährlichen Hochwassers (857 Zentimeter) möglich. Solche Ereignisse kommen im Schnitt nur etwa einmal im Jahrzehnt vor. Auch in Mannheim (650 Zentimeter) und in Mainz (550 Zentimeter) sollen am Wochenende die Meldehöhen überschritten werden.

Unterhalb der Neckarmündung könne es zu Beginn der kommenden Woche zu einem statistisch nur alle 20 Jahre auftretenden Hochwasser kommen. «Dies wird maßgeblich beeinflusst vom tatsächlich eintretenden Abfluss des Neckars, welcher in den Vorhersagen derzeit noch größere Unsicherheiten aufweist», hieß es im Hochwasserbericht. Eine Flutung von eingedeichten Rückhalteflächen (Polder) zu Beginn der kommenden Woche liege im Bereich des Möglichen.

Am Pegel Maxau war am Freitag die Schifffahrts-Hochwassermarke I überschritten - damit verbunden sind Auflagen wie ein gedrosseltes Tempo und das Fahren in der Mitte des Flusses. Sobald die Wasserstände großer Flüsse bestimmte Meldehöhen überschritten haben, veröffentlicht der Vorhersagedienst Hochwasserberichte für den jeweiligen Fluss.

