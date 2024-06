Borussia Dortmund hat den Titel in der Champions League verpasst. Im Finale im Londoner Wembley-Stadion verlor die Mannschaft von Trainer Edin Terzic 0:2 gegen Real Madrid. Im letzten Spiel von Toni Kroos für die Königlichen war Dortmund in der ersten Halbzeit überlegen, verpasste es jedoch mehrmals, in Führung zu gehen. Nach 74 Minuten machte Madrid das, was es am besten kann: eiskalt zuschlagen. Verteidiger Daniel Carvajal erzielte nach einer Ecke von Kroos die Führung, Vinícius Júnior (83.) legte wenig später nach. Durch den Triumph vor 86.212 Zuschauern steht der Rekordsieger aus Spanien nun bei 15 Titeln in der Königsklasse. Einen ausführlichen Text zum Spiel lesen Sie hier.

