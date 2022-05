Der Rapper Apache 207 aus Ludwigshafen geht jetzt unter die Winzer. Erst Anfang Mai hatte er angekündigt, dass er seinen ersten eigenen Wein auf den Markt bringen wird. Vorstellen wollte der Künstler ihn stilecht mit einer großen Party. Das Weingut, auf dem die Feierlichkeit stattfinden sollte, wurde zunächst noch geheim gehalten. Am Mittwoch war es dann so weit. Auf dem Weingut Faubel in Maikammer stellte der aus Ludwigshafen stammende Apache, der mit bürgerlichem Namen Volkan Yaman heißt, seinen Wein mit dem Namen „Too Sad To Disco“ (zu traurig für Disco) den jubelnden Menschen vor. Dresscode: Alles weiß. Wer sich nicht daran hielt, lief Gefahr, nicht aufs Gelände zu dürfen.

Die Hürde, überhaupt an dem Event teilzunehmen, waren hoch. Fans konnten sich im Vorhinein für eine Eintrittskarte bewerben. Wer Glück hatte, bekam das goldene Ticket . Laut Apaches Management hatten sich insgesamt 14.000 Menschen aus ganz Deutschland angemeldet. Am Ende durften 600 an der Veranstaltung teilnehmen. Zum Preis von 15 Euro gab es ein Glas des Cuvée aus Riesling und Sauvignon blanc dazu.

„Der Wein soll alle miteinander verbinden und allen schmecken. Er ist für die Bars, die Clubs. Einfach zum Chillen“, sagte Gerd Faubel, Leiter des Weinguts.

Apache selbst hielt sich bei dem Event eher zurück und blieb im VIP-Bereich. Die einzige Nachricht an die wartenden Fans: “Ihr seht alle toll aus.“