Stürmerstar Gareth Bale hat Wales vor einer Auftaktniederlage bei der Fußball-WM in Katar bewahrt. Der 33 Jahre alte Kapitän verwandelte in der 82. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1 (0:1)-Endstand im ersten Gruppenspiel der Waliser am Montagabend gegen die USA. Den Strafstoß hatte Bale im Ahmad bin Ali Stadion von Al-Rajjan selbst herausgeholt. Zuvor hatte Timothy Weah (36.) auf Zuspiel des ehemaligen Dortmunders Christian Pulisic die in der ersten Halbzeit klar besseren US-Amerikaner in Führung gebracht.