Eine Hälfte lang tat sich der SV Waldhof schwer, nach der Pause zogen die Mannheimer aber spielerisch leicht in den DFB-Pokal ein. Der SVW siegte am Samstag im Endspiel des badischen Verbandspokals gegen den Oberligisten FC Nöttingen 4:1 (0:0). In der ersten Runde des DFB-Pokals treffen die Blau-Schwarzen am zweiten September-Wochenende auf den Bundesligisten SC Freiburg, eine Prämie von rund 175.000 Euro ist dem Drittligisten sicher. Dominik Martinovic (58.), Marcel Costly (62.) und erneut Martinovic (64., 67.) entschieden die weitgehend einseitige Partie mit einem Viererpack innerhalb von neun Minuten. Nöttingen gelang durch Emesto de Santis (69.) der Ehrentreffer.