Für die Verbandsgemeinde Edenkoben werden die Wahlergebnisse erst am Dienstag und damit einen Tag später bekanntgegeben als noch bei der Kommunalwahl 2019. Das kündigt Verbandsbürgermeister und Wahlleiter Daniel Salm (FWG) auf Anfrage an. Die Stimmen seien bis spät in die Nacht zwar gezählt worden. Arbeitsende sei um 3 Uhr gewesen, seit 8 Uhr seien die Mitarbeiter wieder am Werk. Doch priorisiert behandelt werden die Europawahl und die Bezirkstagswahl, welche samt der Niederschriften bis Nachmittag der Kreisverwaltung SÜW vorliegen müssten. Darüber hinaus habe die Verwaltung einen repräsentativen Stimmbezirk, dessen Ergebnisse sie im Lauf des Tages dem Landeswahlleiter zusenden müsste. Aufgrund dessen werde zwar noch damit begonnen, die Stimmabgaben einzulesen, um die Ergebnisse abbilden zu können. Doch das werde sich bis Dienstag hinziehen. Das hat Auswirkungen auf die Wahlergebnisse zum Kreistag SÜW, weil dafür die Ergebnisse aus allen sieben Verbandsgemeinden vorliegen müssten. Dadurch wird erst am Dienstag bekanntgegeben, wie sich der neue Kreistag zusammensetzen wird.