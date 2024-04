Ragnar Ache wird am Samstag beim Spiel des 1. FC Kaiserslautern in der Zweiten Fußball-Bundesliga beim Hamburger SV (13 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) von Beginn an spielen. Das hat FCK-Trainer Friedhelm Funkel bestätigt. Ache hatte sich Mitte März in der Partie bei Hannover 96 ohne gegnerische Einwirkung am Oberschenkel verletzt. Der Muskelfaserriss ist nun ausgeheilt. Dagegen muss Funkel weiter auf Philipp Klement, Hendrick Zuck und Julian Krahl verzichten. Krahl plagt sich noch mit seiner Handgelenkverletzung herum. Diese hatte er sich bei einem unglücklichen Aufprall in Hannover zugezogen. Kenny Prince Redondo steht wieder zur Verfügung. Er musste am Dienstag im 2:0-Sieg im Pokalhalbfinale beim 1. FC Saarbrücken in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden.

Spieler feiern bis in die Morgenstunden

Friedhelm Funkel glaubt nicht daran, dass die ausschweifende Feier der Mannschaft in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Einfluss auf die Leistung am Samstag in Hamburg haben wird. Das Team kostete den Finaleinzug in der Lauterer Altstadt bis in die Morgenstunden aus. „Wir werden gut vorbereitet in Hamburg auflaufen, aber das Spiel wird schwer genug. Hamburg ist stark und hat einen großen, ausgeglichenen Kader. Sie sind sehr offensivstark“, sagte Funkel.

Funkel huldigt FCK-Fans

5632 FCK-Fans werden die Roten Teufel in die Hansestadt begleiten. „Hamburg absolviert seine Heimspiele vor ausverkauftem Haus. Da ist eine unfassbare gute Stimmung. Aber wenn ich höre, dass fast 6000 Leute aus Kaiserslautern mitfahren, dann ist das noch unglaublicher. Das ist eine Unterstützung, die uns auf jeden Fall helfen wird. 6000 Leute fahren nach Hamburg. Das ist ja nicht mal hier vor der Tür. Das kann man nicht hoch genug bewerten und das zeigt, wie verbunden die Mannschaft und die Fans zurzeit sind. Das hat man in Saarbrücken gesehen. Das kann eine große Hilfe in den nächsten Wochen sein, um die Liga zu halten“, sagt Funkel.