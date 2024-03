Trotz der Belastung von Bahnkunden durch die Streiks der Lokführergewerkschaft GDL sieht Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) keinen Änderungsbedarf am Streikrecht. „Wir können Tarifkonflikte nicht über das Streikrecht lösen“, sagte Wissing am Samstag im Interview mit der RHEINPFALZ am Rande des FDP-Landesparteitags in Ochtendung (Kreis Mayen-Koblenz). Es sei Aufgabe der Regierung, geltendes Recht zu schützen. Der Generalsekretär der Bundes-FDP, Bijan Djir-Sarai, forderte indes in der „Bild am Sonntag“ umfassende Reformen beim Streikrecht im Bereich der kritischen Infrastruktur. Dazu gehörten verpflichtende Schlichtungen und klare Streikfristen.

Was Wissing GDL-Chef Weselsky gerne mal beim Glas Pfälzer Riesling sagen würde und wie er zu Fahrradpiktogrammen auf Straßen steht, steht im Interview mit Karin Dauscher.Hier geht’s zum vollständigen Interview