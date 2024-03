Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Deutschland sei kein Land, in dem besonders viel gestreikt werde, sagte Bundesverkehrsminister und FDP-Landeschef Volker Wissing am Rand des Landesparteitags. Berufsbeamte bei der Bahn lehnt er ab. Warum, das sagte der Südpfälzer im Gespräch mit Karin Dauscher. Zum Vorstoß des Bundesrechnungshofs zum B-10-Ausbau hat er eine ganz besondere Meinung.

Herr Wissing, was würden Sie Claus Weselsky gerne mal bei einem Glas Pfälzer Riesling sagen?

Den schönsten Pfälzer Spruch: „Sin mer wieder gut!“