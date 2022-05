Nach einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto ist die A650 am Autobahnkreuz Ludwigshafen in Richtung Ludwigshafen teilweise gesperrt. Die Unfallursache sei noch unklar. Verletzt worden sei ersten Erkenntnissen zufolge niemand, teilte ein Sprecher der Autobahnpolizei Ruchheim mit. Die Unfallfahrzeuge blockieren den rechten Fahrsteifen. Der Verkehr werde über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.