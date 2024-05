Heimspiel für Corinna Kulenkamp: Die aus Bad Dürkheim stammende, aber schon lange in München lebende Schriftstellerin stellt am Donnerstag, 16. Mai, um 19 Uhr auf Einladung des Kunstvereins ihren im vergangenen Jahr erschienenen Debütroman „Aprikosenzeit, dunkel“ endlich auch in ihrer alten Heimat vor – in der Stadtbücherei im Haus Catoir. Im Mittelpunkt des Romans steht Karine, eine junge Deutsch-Armenierin, die sich auf den Spuren ihrer eigenen Geschichte in das Herkunftsland ihrer Mutter begibt und dabei für sich auch die Frage klären muss, was ein selbstbestimmtes Leben ausmacht (wir berichteten). Eintritt: 8 Euro. Karten nur an der Abendkasse.