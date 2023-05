Urzeitechsen in den Pfälzer Subtropen

Wie sah unsere Welt aus, Millionen Jahre, bevor die Dinosaurier die Bühne betraten? Hinweise geben Fossilien im Boden der Pfalz. Zwei Fundstätten von Weltrang machen auf sich aufmerksam. Zum Artikel

Ältestes Gasthaus der Pfalz: Bald wieder Leben in der „Kanne“

„Coming soon“ – die Banner in den Fenstern zeugen davon, dass sich etwas tut im ältesten Gasthaus der Pfalz. Nach dem Verkauf der „Kanne“ an Frank Riffelmacher will die Gesprächsstoff Weinwerk GmbH bereits im Spätsommer den Betrieb aufnehmen. Zum Artikel

Schockanrufe: Lage in der Pfalz spitzt sich zu

Die Welle erfolgreicher „Schockanrufe“ von betrügerischen Banden bei Senioren reißt nicht ab, sondern erweist sich als immer dramatischer. Zum Artikel

Im Keller brennt die Luft

Die Energiewende im Heizungskeller ist nicht nur ein technisches Problem, sondern außerdem ein soziales und infrastrukturelles. Auch, weil viele Hausbesitzer keine großen finanziellen Rücklagen haben. Zum Artikel

Nixons Außenminister aus Deutschland: Ein Machtdiplomat wird 100

Sein Name steht für Machtpolitik: Auch mit dem Willen zur Gewalt hat Henry Kissinger einst das Ende des Vietnamkriegs erzwungen. Nun ist der umstrittene Vordenker aus Fürth 100 Jahre alt. Zum Artikel

Die Ex-Sklavin, die eine Gewerkschaft gründete

Jahrzehnte ist Lucy Parsons eine der bekanntesten US-Anarchistinnen. Ihre Ideen gelten als so gefährlich, dass das FBI nach ihrem Tod ihre Schriften verschwinden lässt.Zum Artikel

Drama in Dortmund: FC Bayern ist Meister

Der Meisterschaftskampf in der Fußball-Bundesliga endete mit einem Drama für Borussia Dortmund. Am letzten Spieltag stürzte der Tabellenführer von der Spitze des Klassements und ermöglichte dem FC Bayern München den elften Titelgewinn hintereinander. Zum Artikel

Geißbock-Festspiel in Lambrecht: Zwei Orte im Brauchtum verbunden

Seit über sechs Jahrhunderten sind Deidesheim und Lambrecht über ein Brauchtum eng verbunden: die jährliche Geißbockversteigerung. Und alle fünf Jahre steuert Lambrecht das Geißbock-Festspiel an Pfingstsonn- und -montag zum Anlass bei. 2023 ist es wieder soweit. Zum Artikel

Die Party geht weiter: Dieter Thomas Kuhn & Band kommen auch nach Mannheim

Fast schon legendär sind die zum Mekka gewordenen Flowerpower-Parties auf der Berliner Waldbühne. Das fast schon an Woodstock erinnernde Festivalfeeling will Dieter Thomas Kuhn mit seiner Band nun nach langer Pause wieder aufleben lassen. Zum Artikel

Anleitung: So gelingen Burger Buns und Burger Patties

Kinder jubeln und auch den Großen schmeckt's: Wer Burger auf den Tisch bringt, hat meist schon gewonnen. Die Grundlagen sind Bun und Patty. Gastronomen erklären, wie beides gut gelingt.Zum Artikel