Mehrere Angreifer haben am Donnerstagabend in Heidelberg auf einen 22-Jährigen eingeschlagen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach ereignete sich die Tat gegen 21.30 Uhr in der Kurfürsten-Anlage. Ein mutmaßlicher Angreifer konnte gefasst werden.

Der 22-Jährige erlitt durch die Schläge Verletzungen am Kopf und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die genauen Tatumstände und das Motiv der Verdächtigen sind noch unklar. Drei der Täter flüchteten nach der Tat. Eine Beschreibung der Flüchtigen ist bisher nicht vorhanden.

Ein 28-jähriger Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. Er hatte sich im Vorfeld – vermutlich im Rahmen der Auseinandersetzung – leicht durch Pfefferspray verletzt.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Telefon 06221 18570 zu informieren.