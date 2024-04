Ein 69-jähriger Autofahrer hat beim Abbiegen von der Hochfeldstraße in die Maudacher Straße in der Gartenstadt einen 58-jährigen Fußgänger erfasst, der die Straße überquerte. Der Polizei zufolge stürzte der Fußgänger durch den Zusammenstoß mit dem Auto und wurde leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. An dem Auto entstand kein Schaden.