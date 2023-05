Fast schon legendär sind die zum Mekka gewordenen Flowerpower-Parties auf der Berliner Waldbühne. Das fast schon an Woodstock erinnernde Festivalfeeling will Dieter Thomas Kuhn mit seiner Band nun nach langer Pause wieder aufleben lassen

. „Hello Again! Viel zu lang war die Zeit“ nennt der erfolgreiche Kultbarde aus Tübingen so auch seine aktuelle Tour.

Glamour & Glitzer

Mit Föhnwelle, Plateauschuhen und seinen Interpretationen bekannter und beliebter deutscher Schlager gehört der mit dem Deutschen Plattenpreis und dem Echo dekorierte Entertainer zu den populärsten und erfolgreichsten Vertretern des Schlager-Revivals der 90er-Jahre. Jetzt ist er wieder zurück, die Party geht weiter: Dieter Thomas Kuhn wird mit seiner Band auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart und in der SAP-Arena in Mannheim auftreten. Dann dürfen endlich wieder Glamour und Glitzer der 70er Jahren aufgefahren und die Interpretationen von „Über den Wolken“, „Sag mir Quando“, „Wunder gibt es immer wieder“ oder auch „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ gefeiert werden.

Klasse 70er-Party-Stimmung

Als Geheimnis seines Erfolgs wird oft die besondere Stimmung genannt, die entsteht, wenn Dieter Thomas Kuhn in vollem Ornat auf die Bühne kommt und einen Kult-Song-Klassiker nach dem anderen schmettert. Im Lauf der Jahre hat Kuhn fünf Chart-Alben produziert, und egal wann, wie und wo Dieter Thomas Kuhn auftritt – seine Shows werden immer zu 70-er-Partys mit glänzender Stimmung und schillernden Figuren.

Dieter Thomas Kuhn & Band: »Hello Again!« – Sa 22.7., 20 Uhr, Stuttgart, Cannstadter Wasen; Sa 23.9., 19.30 Uhr, Mannheim, SAP Arena; Tickets:

