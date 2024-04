[Aktualisiert, 30. April, 6.10 Uhr] Auf der A65 zwischen Landau-Dammheim und der Raststätte Pfälzer Weinstraße hat es am Montag um 20 Uhr in Fahrtrichtung Ludwigshafen einen Unfall gegeben. Das teilt die Polizei mit. Demnach waren mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Die Fahrstreifen in Richtung Ludwigshafen waren blockiert, der Verkehr wurde über den Standstreifen geleitet. Zu dem Unfall kam es, als ein 43-Jähriger vom rechten auf den linken Standstreifen wechselte, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 49-Jähriger habe nicht mehr bremsen können und sei aufgefahren. Beide Fahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt. An ihren Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten ein weiteres Auto. Die A65 war bis 22.30 Uhr gesperrt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 90.000 Euro.