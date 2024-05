Ein rund 1,5 Meter langes Teil eines Fallrohrs aus Kupfer ist in der Nacht auf Mittwoch in der Bruchgasse entwendet worden. Nach Angaben der Polizei müssen die Täter dazu eine Leiter an das Gebäude gestellt haben. Der Schaden bewege sich im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.