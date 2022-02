Harald Glööckler hat nach eigenen Angaben weiterhin seinen Hauptwohnsitz in Kirchheim. Der Modedesigner dementierte im Gespräch mit der RHEINPFALZ anderslautende Gerüchte. Er habe sich aus beruflichen Gründen in seine Zweitwohnung in Berlin zurückgezogen, sagte Glööckler. Beim von ihm gestalteten Café Pompöös in der Kurstadt ändere sich deshalb nichts. Betrieben wird das Pompöös von den Brüdern Bernd und Jochen Frey, die das ehemalige Café Traubenkur von der Stadt gepachtet haben. Im Interview erzählt Glööckler außerdem von seinen Erfahrungen im RTL-Dschungelcamp. Zum Weiterlesen