Kohlemeiler geht wieder in Betrieb

Der Energieversorger EnBW setzt im Herbst wieder verstärkt auf Kohle. Ein Kraftwerksblock am Karlsruher Rheinhafen, der stillgelegt werden sollte, wird wieder angefahren. Eine Folge der Energiekrise, sagen die Betreiber. Zum Artikel

Öl: Bundesregierung stellt Rosneft Deutschland unter Treuhandverwaltung

Zur Sicherung des Betriebs der Raffinerien in Schwedt, Karlsruhe und Vohburg stellt die Bundesregierung die Rohölimporteure Rosneft Deutschland (RDG) und die RN Refining & Marketing GmbH unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur. Zum Artikel

Bäcker Görtz: Partnerschaft mit norwegischem Unternehmen

Die Ludwigshafener Bäcker Görtz GmbH, mit rund 200 Filialen und gut 2000 Mitarbeitern Marktführer in der Region Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen, will das Unternehmen laut Geschäftsführer Peter Görtz zukunftssicher aufstellen und geht daher „eine strategische Partnerschaft“ mit dem norwegischen Unternehmen FSN Capital ein. Zum Artikel

Rüstungsunternehmen General Dynamics wächst

Das Kaiserslauterer Unternehmen General Dynamics profitiert vom Krieg in der Ukraine. „Der Blick auf die Wehrindustrie hat sich verändert“, sagt Geschäftsführer Christian Kauth. Die Auftragslage sei so gut wie lange nicht mehr. Neue Mitarbeiter sollen eingestellt werden. Zum Artikel

So läuft die Traubenlese

Die Winzer in der Südpfalz sind zuversichtlich, auch mit ihrem neuen Jahrgang punkten zu können. Die bislang gelesenen Beeren sind gesund, haben der sommerlichen Hitze mit Bravour getrotzt. Zum Artikel

Ungemütliches Herbstwetter in Rheinland-Pfalz

Am Wochenende zeigt sich der Herbst in Rheinland-Pfalz . Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet ein kühles und windiges Schauerwetter. Zum Artikel

Opposition will Manz in Enge treiben

Im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe wird der Umweltstaatssekretär zum zweiten Mal vernommen. Wird es der Tag der Entlastung für Erwin Manz? Oder wird er an diesem Freitag noch zusätzlich belastet? Einige fordern seinen Rücktritt. Der Vorwurf: Er habe ab dem Nachmittag der Flut im Ahrtal zu wenig getan. Zum Artikel

Pfälzer Bestatter erklärt: So wird der Leichnam der Queen konserviert

Am Montag wird Königin Elizabeth II. auf Schloss Windsor beerdigt. Ihr Sarg wurde vorher Hunderte Kilometer transportiert und für die Öffentlichkeit aufgebahrt. Was ist zu tun, damit ein Leichnam so einen Transport übersteht? Der Bestatter Tobias Göck weiß, wie das funktioniert. Er war für die Beisetzung von Bundeskanzler a.D., Helmut Kohl, verantwortlich. Zum Artikel