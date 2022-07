Matej Ašanin (28) und Ziga Urbic (25) haben ihre noch bis 2023 laufenden Verträge bei Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen vorzeitig um zwei Jahre bis 30. Juni 2025 verlängert. Das Duo kam vor einem Jahr zu den Eulen. „Es ist ein Gespann, das sehr gut harmoniert. Wir sind mit den Beiden im Tor sehr gut aufgestellt, wenngleich wir auch bei beiden noch Steigerungspotenzial sehen“, sagt Geschäftsführerin Lisa Heßler.

Die Ja-Wort der beiden Torhüter wertet Trainer Michel Abt auch als Zeichen dafür, dass sie sich bei den Eulen wohlfühlen. „Sie wissen, dass sie unser Vertrauen genießen. Ist Matej fit und gesund, dann ist er mit der beste Torhüter in der Zweiten Liga“, sagt Abt über den erfahrenen Schlussmann, der auch schon in Spanien und Portugal spielte, 2017 und 2018 mit Sporting Lissabon portugiesischer Meister geworden ist. „Žiga ist noch jung, da sehe ich noch sehr viel Potenzial“, sagt der Coach.

Ašanin kam vor einem Jahr von RK Zagreb zurück zu den Eulen, wo er bereits von Januar bis Juni 2019 unter Vertrag stand. „Michel ist ein guter Typ, er passt zu der jungen Mannschaft, wir wissen, was er will und wir verstehen uns gut mit ihm. Das ich wichtig“, sagt der 28-Jährige: „Ich denke, wir können eine erfolgreiche Saison spielen. Ich bin positiv gestimmt.“ Urbič ist vor einem Jahr vom österreichischen Erstligisten SC Ferlach zu den Eulen gekommen. Nach kurzer Anlaufzeit erwies sich der Slowene als perfekte Ergänzung zu Matej. „Für mich ist das hier in Deutschland, hier im Verein, das beste System. Hier ist jeder für jeden da. Ich bin glücklich hier, ich habe meine Minuten“, sagt der Schlussmann.

Hoblaj nach Großsachsen

Leon Hoblaj (23), die Nummer drei in der bisherigen Torhüter-Hierarchie der Eulen Ludwigshafen, hütet in der kommenden Saison das Tor des Drittligisten TVG Großsachsen. Hoblaj stand mit Zweitspielrecht bereits 2020/21 beim TVG unter Vertrag und besaß 2021/22 Zweitspielrecht für das HLZ Friesenheim-Hochdorf. „Der Kontakt bleibt unbedingt und die Tür zum Torwarttraining der Eulen steht dem Eigengewächs aber stets offen, wenn er in Großsachsen frei hat“, erklärte Geschäftsführerin Lisa Heßler.