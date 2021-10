TK Maxx eröffnet im ersten Quartal 2022 eine Filiale auf knapp 2000 Quadratmetern Fläche in der Ludwigshafener Rhein-Galerie. Das hat Centermanager Patrick Steidl mitgeteilt. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest, er rechne mit Januar oder Februar, sagte der 43-Jährige im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die amerikanische Kette, die vor allem Mode vertreibt, hat bislang eine Filiale im Rathaus-Center, das aber zum Jahresende schließt. Dass TK Maxx danach in die Rhein-Galerie umziehen soll, ist hinter den Kulissen schon lange im Gespräch – nun aber offiziell. Auch die zwischenzeitlich geschlossene Hussel-Filiale in der Rhein-Galerie soll wiedereröffnen, allerdings schon im Laufe des Oktobers.