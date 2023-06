Die US-Football-Liga NFL hat den Start des Ticketverkaufs für ihre beiden Spiele im Herbst in Frankfurt verkündet. Für die Begegnung zwischen den Miami Dolphins und Meister Kansas City Chiefs am 5. November können Interessierte ab 27. Juni (12 Uhr) Eintrittskarten erwerben. Eine Vorab-Registrierung ist laut NFL notwendig und muss bis 16. Juni (18 Uhr) erfolgen. Für die zweite Frankfurter Partie – Indianapolis Colts gegen New Englands Patriots (12. November) – gehen die Tickets am 11. Juli (12 Uhr) in den freien Verkauf. Die Eintrittskarten kosten jeweils zwischen 75 und 225 Euro.

Im vergangenen November war in München erstmals ein NFL-Spiel in Deutschland ausgetragen und zu einem Riesenspektakel geworden, das damals auch im Mutterland des Football große Schlagzeilen gemacht hatte. Die Veranstalter berichteten damals von etwa drei Millionen Ticketanfragen für die Begegnung.