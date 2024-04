Ursache des Brandes, der am Sonntag, 24. März, in einer Erdgeschoss-Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Freckenfelder Hauptstraße ausgebrochen ist und bei dem eine 71-Jährige ums Leben gekommen ist, dürfte eine eingeschaltete Herdplatte sein. Es sei davon auszugehen, dass „aufgrund der von dem eingeschalteten Kochfeld ausgehenden Wärmestrahlung auf oder direkt neben dem Herd befindliche Kochutensilien in Brand gerieten und von dort aus das Feuer auf die Wohnung übergriff“. Dies sei das Ergebnis durch Brandermittler der Kriminalinspektion Landau und eines Brandsachverständigen, die den Brandort zwischenzeitlich gründlich untersucht haben, wie Staatsanwaltschaft und Kriminalinspektion Landau jetzt in einer gemeinsamen Presseerklärung schreiben. Nach dem zwischenzeitlich vorliegenden Ergebnis der durchgeführten Obduktion sei die Frau an einer „Rauchgasintoxikation“, also einer Vergiftung durch Inhalation der im Qualm enthaltenen gesundheitsschädigenden Gase, verstorben. Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung hätten sich nicht ergeben.

Am Palmsonntag war die Feuerwehr um 11.52 Uhr wegen des Brandes in der Hauptstraße 162 alarmiert worden. Mit 90 Wehrleuten und 16 Fahrzeugen rückten die Wehren aus allen Orten der Verbandsgemeinde Kandel aus, um den Brand zu löschen. Ein Rettungshubschrauber landete auf dem freien Gelände. Alle Bemühungen, das Leben der 71-jährigen Bewohnerin zu retten, waren allerdings vergebens. Eine 62-jährige Bewohnerin des Mehrfamilienhauses wurde mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Der Sachschaden wurde zunächst auf rund 300.000 Euro geschätzt.