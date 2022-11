[aktualisiert 16:48 Uhr] Ein 70 Jahre alter Mann ist am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr in Lambsheim von der Regionalbahn erfasst und getötet worden. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Frankenthal war der Mann mit dem Fahrrad und in Begleitung eines Bekannten auf dem Feldweg unterwegs, der vom Brandweg aus parallel zur Kreisstraße 2 in Richtung Frankenthal verläuft. Aus noch unbekannten Gründen muss der Radfahrer das Haltesignal am unbeschrankten Bahnübergang südlich der Marktstraße übersehen haben. Der Führer der von links kommenden Bahn habe trotz Notbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Der Radfahrer verstarb an der Unfallstelle.

15 Polizeibeamte, davon fünf von der Bundespolizei Neustadt und zehn aus Maxdorf und Frankenthal, sind waren im Einsatz, dazu Kräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr. Der 56 Jahre alte Lokführer sowie der Bekannte und die Angehörigen des Getöteten wurden durch Seelsorger betreut. Zur Klärung des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft den Leichnam und das Pedelec des Mannes sichergestellt und will nun Zeugen vernehmen.

Nach Angaben der Polizei hatten die Zugreisenden keine Sicht auf das Geschehen. Sie mussten rund zwei Stunden in der Bahn verbleiben, bis die Deutsche Bahn einen Schienenersatzverkehr organisiert hatte, um die Menschen vom Unfallort wegzubringen. Die Bahnstrecke war laut Polizei bis 13.30 Uhr gesperrt, der Schienenersatzverkehr zwischen Lambsheim und Freinsheim fuhr laut Bahnapp noch bis nach 16.30 Uhr.

„Ich bin traurig darüber, was passiert ist, das ist ganz schlimm“, sagt Bürgermeister Herbert Knoll (CDU), der über seine Frau von dem Unglück erfahren hat. Er berichtet von Gesprächen, die bezüglich einer Bahnschranke zwischen Verbandsgemeinde und Deutscher Bahn liefen. „Da wird eine Änderung kommen“, ist er sicher.