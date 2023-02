Superstar Beyoncé Knowles hat für das Jahr 2023 eine neue Welttournee angekündigt. Geplant sind dabei auch drei Auftritte in Deutschland: in Köln (15. Juni), Hamburg (21. Juni) und Frankfurt (24. Juni). Start der „Renaissance World Tour“ ist am 10. Mai 2023 in Stockholm. Es folgen Auftritte in Europa – unter anderem in Paris, London und Amsterdam – und Nordamerika.

Für die US-amerikanische Sängerin (bekannt unter anderem für die Hits „Crazy in Love“, „Single Ladies (Put a Ring on It)“ und „Run the World (Girls)“) ist es die erste Solo-Tournee seit über sechs Jahren, teilte der Veranstalter Live Nation am Mittwoch mit. Die 41-Jährige gilt als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der Gegenwart. Seit 2003 tritt sie als Solokünstlerin auf, bis 2005 war sie bis zur Auflösung der Gruppe Mitglied von Destiny’s Child. Im Juli 2022 veröffentlichte sie ihr siebtes Studioalbum Renaissance.

Finanzielle Unterstützung für Unis und Unternehmen

Neben dem musikalischen Aspekt wolle die 41-Jährige auch auf ihrer Tour auch abseits der Bühne ein Zeichen setzen: Mit ihrer 2013 gegründeten Initiative „BeyGood“ plant die Sängerin finanzielle Unterstützung für ausgewählte kleinere Unternehmen sowie Stipendien für Colleges und Universitäten in verschiedenen Städten. Für beide Programme sind nach Angaben von Live Nation jeweils eine Million Dollar eingeplant. Welche Unternehmen und Universitäten davon profitieren sollen, teilte der Veranstalter nicht mit.