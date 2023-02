Die FCK-Ikone Stefan Kuntz sammelt Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei. Wie der Trainer der türkischen Nationalmannschaft der RHEINPFALZ am SONNTAG in einem Interview erklärte, wird er dafür an diesem Samstag, 11. Februar, an einer Supermarktkasse arbeiten. Kuntz: „Mit einem türkischen Geschäftsmann werde ich mich am Samstag bei Edeka in Wellesweiler, einem Stadtteil von Neunkirchen, von 12 bis 13 Uhr an die Kasse des Supermarktes setzen und Waren über den Scanner ziehen.“ Der Umsatz, der in dieser Zeit erfolgt, werde auf ein Spendenkonto in der Türkei überwiesen.

Kuntz war zum Zeitpunkt des verheerenden Bebens gerade in der Türkei. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ am SONNTAG erzählt der Ex-Fußballspieler, wie er den vergangenene Montagmorgen erlebt hat und was die Katastrophe mit ihm selbst macht. Kuntz: „Es ist furchtbar. Ich habe noch nie ein solches Ohnmachtsgefühl erlebt – außer vielleicht beim Terroranschlag am 11. September 2001.“

