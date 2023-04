Die 1967 von Herbert von Karajan gegründeten Osterfestspiele in Salzburg sind so etwas wie der Rolls Royce oder Bentley unter den Klassikfestivals weltweit. Sie sind das elitärste, exklusivste, auch bezüglich der Eintrittspreise teuerste Festival. Im Vergleich dazu hat zum Bayreuth bei den Preisen fast Stadttheater-Niveau. Aber die diesjährige Premiere von Richard Wagners „Tannhäuser“ hat gezeigt, dass Geld dann eben auch für eine exquisite Besetzung sorgen kann. Vor allem Jonas Kaufmann in der Titelpartie begeisterte. Das Dirigat von Andris Nelsons am Pult des Gewandhausorchesters und die Regie von Romeo Castellucci dagegen waren eher enttäuschend.

