Der Südpfälzer Grünenpolitiker und Staatsminister im Auswärtigen Amt, Tobias Lindner, hat Medienberichte dementiert, wonach Außenministerin Annalena Baerbock und Kanzler Olaf Scholz wegen eines Grundsatzstreits in der Ukraine-Politik zuletzt nicht miteinander geredet hätten. „Selbstverständlich“ redeten beide miteinander, so Lindner in einem Interview mit der RHEINPFALZ. „Zu behaupten, es hake, weil zwei Häuser irgendeinen Konflikt miteinander hätten, das trifft die Realität nicht“, sagte Lindner zu der Darstellung, es gebe einen grundlegenden Dissens. Was die verzögerte Fertigstellung der Nationalen Sicherheitsstrategie angehe, so gehe eben „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“.

Sowohl der Kanzler als auch die Außenamtschefin treten am Wochenende bei der Münchner Sicherheitskonferenz auf. Das Treffen am Wochenende mit Staats- und Regierungschefs aus aller Welt droht derweil vom Streik der Gewerkschaft Verdi beeinträchtigt zu werden. Laut Münchner Flughafen stellt dieser wegen des Streiks am Freitag seinen regulären Passagierbetrieb ein. Die konkreten Auswirkungen blieben zunächst unklar.

Am Rande der Sicherheitskonferenz könnte es zu einem Treffen zwischen US-Außenminister Antony Blinken und seinem chinesischen Kollegen Wang Yi kommen. Blinken hatte jüngst eine länger geplante Reise nach Peking abgesagt. Hintergrund: die Affäre um einen Spionageballon der Chinesen.

