Noch steht das Bundesliga-Spiel am Sonntag bei der SG Flensburg-Handewitt an, am 13. Juli endet dann schon wieder der Sommerschlaf: Mit der traditionellen Saisoneröffnungs-Pressekonferenz starten die Rhein-Neckar Löwen in die Saison 2023/24. Im Fokus an diesem Tag: die vier Löwen-Neuzugänge Gustav Davidsson, Jon Lindenchrone Andersen, Steven Plucnar Jacobsen und Arnor Snaer Oskarsson. Dann werden auch die Leihgaben Lion Zacharias und Philipp Ahouansou dabei sein. Die offizielle BGV Saisoneröffnung, der obligatorische Startschuss für die neue Saison, steigt am 26. Juli, und zwar bei der BUGA23. Alle Informationen zum Ticketvergabe-Verfahren folgen.

Zwei Tage später, am 28. Juli, geht es für die Löwen zum S-Cup nach Altensteig. Von Altensteig aus geht es dann – ebenfalls wie im Vorjahr – weiter zum Trainingslager in der Steiermark.

Die finale Phase der Vorbereitung beginnt für die Löwen am 11. August mit dem Testspiel gegen Balingen in Östringen. Am 14. August wird es dann emotional, wenn die Löwen mit dem HC Kriens-Luzern auf Klub-Legende Andy Schmid treffen. Am 23. August messen sich die Löwen im ersten Pflichtspiel des Jahres beim Super-Cup in Düsseldorf mit dem Deutschen Meister. Richtig ernst wird es dann: Am 26. oder 27. August bestreiten die Löwen – Stand jetzt – das Hinspiel in der finalen Qualifikationsrunde zur EHF European League. Am 31. August bzw. 1. September ist es dann auch in der Bundesliga so weit: Die Löwen steigen mit einem Auswärtsspiel des 2. Spieltages in die Saison 23/24 ein. Aus terminlichen Gründen (Super Cup) musste das Heimspiel am ersten Spieltag auf Mittwoch, den 20. September, verlegt werden. Fest steht der Termin für das Rückspiel in der Euro-League-Quali: Dieses wird am 2. oder 3. September ausgetragen.

Die verletzten Uwe Gensheimer und Ymir Gislason fehlen am Sonntag. Ljubomir Vranjes kehrt als Sportchef zurück zur SG Flensburg-Handewitt.