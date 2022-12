Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist bei seiner ersten Auslandsreise seit Kriegsbeginn in den USA angekommen. „Präsident Selenskyj ist in den USA gelandet“, sagte ein Vertreter des Weißen Hauses am Mittwoch. Bislang verlaufe alles nach Zeitplan. Nach Angaben aus ukrainischen Diplomatenkreisen landete Selenskyj an Bord eines Militärflugzeugs auf einem US-Luftwaffenstützpunkt nahe der Hauptstadt Washington. Fernsehbilder zeigten, dass dort eine Fahrzeugkolonne auf den Präsidenten wartete.

Selenskyj wird um 14.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MEZ) von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus empfangen. Um 16.30 Uhr Ortszeit wollten sie gemeinsam vor die Presse treten. Am Abend um 19.30 Uhr Ortszeit wird Selenskyj dann eine Rede vor dem US-Kongress halten.