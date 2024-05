Auch wenn das Wetter bisweilen noch wechselhaft ist: Die Schwimmbadsaison 2024 steht in den Startlöchern. Im Stadionbad darf bereits seit letzter Woche geplantscht werden. In Mußbach öffnen sich an diesem Samstag, 18. Mai, ab 13 Uhr die Tore des Schwimmbads für Besucher. In Hambach startet die Saison knapp zwei Wochen später am Donnerstag, 30. Mai, um 10 Uhr, im Bad in Duttweiler geht man mittlerweile vom 9. Juni als erstem Öffnungstag aus.

Die Vorbereitungen für die Saison laufen auf Hochtouren, denn an den Eröffnungstagen wird eine Neuerung jeweils eine Stunde nach Öffnung eingeweiht: die neuen Photovoltaik-Anlagen, mit denen die Schwimmbäder in Mußbach und Hambach künftig einen Teil ihres Strombedarfs selbst decken. 108.000 Euro hat die Stadt investiert.

