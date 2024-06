Eine 34-jährige Mutter und ihre beiden Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren wurden bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Heuchelheimer Straße in Dirmstein leicht verletzt. Sie konnten das Krankenhaus laut Polizei nach einer ersten Untersuchung wieder verlassen. Der Kreuzungsbereich in der Durchfahrtsstraße musste für Rettungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt werden. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Absperrkräfte durch uneinsichtige Verkehrsteilnehmer angepöbelt. Diese hätten trotz erkennbar laufenden Rettungsdiensteinsatzes kein Verständnis für die Verkehrseinschränkung gezeigt.

Nach ersten Erkenntnissen hatte eine 53-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen das entgegenkommende Fahrzeug mit der Familie übersehen. Bei dem Frontalzusammenstoß entstand an beiden Pkw vermutlich Totalschaden. Da bei der Erstmeldung die genaue Anzahl der verletzten Personen und Schwere der Verletzungen unklar gewesen und von verletzten Kindern berichtet worden sei, habe die Rettungsleitstelle mehrere Rettungswagen, Notarzt, Feuerwehr und der Rettungshubschrauber alarmiert. Die Feuerwehr sicherte laut Bericht die demolierten Autos und streute die ausgelaufenen Öle und Betriebsstoffe ab. Die Fahrbahn wurde anschließend durch eine Spezialfirma gereinigt.