Urteil im Amokfahrer-Prozess gefallen: „Ich hasse ihn nicht“

Stefan G. aus Ellerstadt (Kreis Bad Dürkheim) wird nach dem Richterspruch dauerhaft in einer psychiatrische Einrichtung untergebracht: Am 12. Juni 2022 hatte der 37-Jährige, der unter paranoider Schizophrenie leidet, zunächst seinen Vater getötet und bei einer Amokfahrt in Mannheim ein älteres Ehepaar tödlich und einen Mann sehr schwer verletzt.

Nach Bombenangriff: Ukrainerin nach fast einem Jahr mit Kindern in Kusel vereint

Eine Mutter wird durch einen russischen Bombenangriff von ihren Kindern getrennt. Monatelang weiß sie nicht, wo diese sind und ob sie überhaupt noch am Leben sind. Mit Hilfe des Kuseler Vereins Team Plan B gelingt das scheinbar Unmögliche. Die Geschichte einer bewegenden Familienzusammenführung.

Unwetterwarnung am Wochenende: Orkanartige Sturmböen erwartet

In der Pfalz ist am Freitag und in der Nacht zum Samstag mit Sturmböen zu rechnen. Christian Müller vom Wetterbüro Klima-Palatina in Maikammer erklärt, an welchen Stellen er sogar Windstärke 11 mit Geschwindigkeiten von bis zu 115 Kilometern pro Stunde erwartet.

Öffentlicher Dienst: Was die Schlichtung im Tarifstreit bedeutet

Nach tagelangen Verhandlungen erklären die Gewerkschaften die Tarifgespräche für den öffentlichen Dienst für gescheitert. Kann eine Schlichtung die Lösung bringen?

Ampel-Beschlüsse: Diese Pfälzer Autobahnen sollen schneller ausgebaut werden

Engpässe sollen auch in der Pfalz beseitigt werden sowie bei Mannheim, Heidelberg, Mainz und im Ballungsraum Frankfurt.

Nach Rechnungshof-Schelte: Kandeler Bürgermeister tritt nicht zurück

Bürgermeister Michael Niedermeier (CDU) bleibt auch nach dem Prüfbericht des Rechnungshofs im Amt. Warum sich daran so schnell wohl nichts ändern wird und weshalb auch die Diskussion über die neue Kita etwas mit ihm zu tun hat.

Tote Kakerlake aus Kinderohr entfernt

Natice Orhan-Daibel engagiert sich schon seit vielen Jahren für Geflüchtete, die in Ludwigshafen stranden. Aktuell sucht sie dringend eine kleine Wohnung für eine Familie aus dem Irak. Denn Mutter, Vater und Kind leben in einer Sammelunterkunft voller Ungeziefer und haben eine schlimme Erfahrung gemacht.

Härtefallhilfen für Haushalte mit Heizöl

Die Strom- und Gaspreisbremse ist längst in Kraft. Nun soll eine Entlastungslücke für Haushalte geschlossen werden, die mit Heizöl oder Holzpellets heizen. Bundesmittel können fließen. Wie es jetzt weitergeht.

FCK in Zwickmühle: Frauenfußball nachweisen oder Strafe zahlen

Profiklubs müssen künftig Frauenfußball anbieten. Tun sie das nicht, müssen sie eine Strafe zahlen oder bekommen Probleme bei der Lizenzierung. Der FCK steht unter Zeitdruck.

„Wir lieben und leben Kino“ – ein Youtube-Kanal und ein Podcast über Filme und Serien direkt aus Neustadt

Filme gucken und drüber reden – das ist die große Leidenschaft von Mike Kaminski, Hendrik Bien und Thorsten Becker. Doch beim privaten Plausch belassen es die drei Neustadter nicht, sondern suchen die Öffentlichkeit und gehen dabei sogar ausgesprochen professionell zu Werke: mit ihrem Youtube-Kanal „Film Fatale" und ihrem Podcast „Für eine Handvoll Popcorn".

Grandseigneur des Schlagers: Roland Kaiser auf „Alles O.K.!“-Tour mit Stopp in der Region

70 Jahre alt ist er im vergangenen Jahr geworden. Kaum ein anderer deutscher Künstler blickt auf eine derart erfolgreiche, schillernde und über so viele Jahrzehnte beständige Karriere zurück wie Roland Kaiser. Demnächst ist er auch wieder live zu erleben.