Engpässe sollen auch in der Pfalz beseitigt werden sowie bei Mannheim, Heidelberg, Mainz und im Ballungsraum Frankfurt.

Auf vielen Autobahnen kommt man zu bestimmten Zeiten nicht mehr voran. Stauschwerpunkt in der Pfalz ist die Strecke der A 61 von Speyer bis zum Frankenthaler Kreuz. Sie ist Teil der europäisch bedeutsamen „Rheinachse“. Deren Ausbau von zwei auf drei Spuren je Richtung ist laut Koalitionspapier „fest disponiert“ – das allerdings schon geraume Zeit, wie der Verkehrsexperte und ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Gustav Herzog (Zellertal) auf Anfrage erklärt.

Seit 2015 beziehungsweise 2018 bestehe für die zwei betroffenen Autobahnabschnitte bereits Baurecht. Verzögerungen habe es gegeben, weil der frühere Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) den Ausbau in Öffentlich-Privater-Partnerschaft (ÖPP) umsetzen wollte. Dabei wird ein privates Unternehmen mit Planung, Bau und Betrieb beauftragt und erhält einen Investitionszuschuss sowie Anteile an den Lkw-Maut-Einnahmen. Doch das Projekt kam nicht voran. In der Bauvorbereitung seien Jahre ohne Fortschritt vergangen, sagt Herzog. Dass die beiden Autobahnabschnitte nun in der Prioritätenliste der Koalition auftauchen, verwundert ihn. „Was soll da noch beschleunigt werden? Man könnte sofort anfangen.“

Solaranlagen neben der Autobahn

Was rheinland-pfälzische Autofahrer interessieren dürfte, sind weitere Autobahnstrecken in der Nähe, die laut Koalition „vordringlich“ ausgebaut werden sollen, so die A 5 zwischen Heidelberg und Walldorf sowie die A 6 zwischen Mannheim und der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim. Ebenfalls hohe Priorität genießt der Ausbau der A 5 zwischen Westkreuz Frankfurt und dem Frankfurter Kreuz sowie zwischen Seeheim-Jugenheim und dem Autobahnkreuz Darmstadt. Rund um Mainz soll es Verbesserungen geben am Schiersteiner Kreuz sowie auf dem Abschnitt der A 60 vom Autobahndreieck Mainz bis zum Autobahnkreuz Mainz-Süd.

Festgelegt hat die Koalition auch, dass bei gänzlich neuen Autobahnen entlang der Strecken erneuerbare Energie erzeugt werden soll, entweder durch Solaranlagen oder Windkraftanlagen. Beim Autobahnausbau wird die alternative Energieerzeugung empfohlen.